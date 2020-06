Conte su vertice Ue: sarà consultivo, no decisione finale

Milano, 17 giu. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine degli Stati Generali sull'economia che si sono svolti a Villa Pamphili a Roma ha parlato del vertice Ue: "Siamo in aggiornamento con i leader, sono le ore in cui ci aggiorniamo sulle discussioni che andremo a fare, il clima è relativamente buono ma come ho già detto sarà un passaggio consultivo, sicuramente ci saranno posizioni ancora differenti non sarà quello di venerdì il Consiglio europeo che prenderà la decisione finale, dobbiamo ancora aspettare il prossimo".