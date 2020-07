(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 luglio 2020 Conte (in italiano e poi in inglese): "Superare divergenze nell'interesse di tutta Europa" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruxelles arrivando per i lavori del consiglio europeo straordinario sul Recovery fund: "Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle e non nell'interesse dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto ma nell'interesse di tutti i cittadini europei". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev