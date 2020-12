Conte: "Tavolo confronto con opposizioni sempre aperto ma serve coesione maggioranza"

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 "Il tavolo di confronto con le opposizioni rimane sempre aperto. Ma il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e a svolgere il proprio lavoro. Il confronto dialettico nelle forze di maggioranza è segno di vitalità e ricchezza, ma è essenziale che sia fatto con spirito costruttivo e non ci faccia disperdere energie". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento alla Camera dei deputati riferendo sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev