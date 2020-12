Conte: tutte le misure per Natale, Santo Stefano e Capodanno

Roma, 4 dic. (askanews) - Sarà un Natale diverso, ha detto il premier Giuseppe Conte, che in una conferenza stampa al termine della firma del nuovo Dpcm, ha illustrato le misure restrittive in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.Divieto di spostamenti, nei giorni di festa anche fra Comuni: il 25 e 26 dicembre, il 1 gennaio tutti a casa. Chiusi gli impianti da sci, dal 4 dicembre al 6 gennaio, così come sospese le crociere. Riapre invece la scuola. Bar e ristoranti aperti fino alle 22 solo per asporto, nelle zone rosse e arancioni.E infine una forte raccomandazione su cenoni e feste. Nessun accenno su palestre, piscine, teatri e orario delle Messe di Natale.