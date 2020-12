(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Conte: "Tutti i dati sui vaccinati saranno in parlamento" "Sui vaccini declineremo tutti i dati in Parlamento. Lo abbiamo sempre fatto con tutti i nostri numeri, agiremo in trasparenza, sarà così per il piano vaccinale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. 01_11 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev