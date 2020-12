Conte: un processo italiano per arrivare a verità su morte Regeni

Roma, 11 dic. (askanews) - "Per quanto riguarda Regeni c'è un dato importante, un'informazione importante ce l'ha data la procura di Roma, alla quale a il mio personale plauso e ringraziamento: hanno lavorato tantissimo, hanno dimostrato una capacità investigativa incredibile. Da quello che abbiamo potuto apprendere abbiamo degli elementi che denotano un quadro probatorio, indiziario o probabotorio, non voglio entrare nel tecnico, che ha una certa solidità e comunque consentirà, con tutte le verifiche e le garanzie del caso che il nostro ordinamento offre, di celebrare un processo italiano, con le nostre regole, le nostre garanzie, con la nostra capacità, che esprime il sistema giudiziario, per assicurare la verità su una morte, che anche dagli ultimi dettagli, è avvenuta con modalità efferate, particolarmente cruente e crudeli": lo ha detto il presidente del Consiglio in conferenza stampa a Bruxelles, trasmessa in diretta Facebook."Vogliamo la verità e continueremo come governo ad operare tutti quei passi necessari e funzionali per ottenere questa verità e valuteremo qualsiasi altra iniziativa che possa essere comunque in questa logica utile e complementare rispetto a questo obiettivo, rispetto alla giustizia che dobbiamo a questo nostro ragazzo, ai suoi familiari", ha aggiunto Conte.