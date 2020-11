(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 Conte: "Virus corre. In Italia situazione peggiora" "Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico, la pandemia corre inesorabilmente in tutto il continente. L'Europa è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime due settimane la maggior parte dei paesi europei ha fatto registrare un incremento dei casi superiore ai 150 contagi per 1000 abitanti. Anche nel nostro paese la situazione epidemiologica è in ulteriore peggioramento". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso comunicazioni alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. 01_49 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev