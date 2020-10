(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Conte: "Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per attività produttive" "Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev