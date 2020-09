(Agenzia Vista) Modena, 08 settembre 2020 Conte: "Zingaretti leale, mai avuto screzi. Su Mes io laico, valutiamo progetti e decidiamo" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa nazionale de l'Unità a Modena: "La posizione di Zingaretti sul Mes la conosco, e io sono consapevole che c'è un dibattito in corso, non lo nego. Il mio è un atteggiamento molto laico, non è "Mes sì-Mes no" a prescindere. Stiamo elaborando dei progetti, elaboriamoli, vediamo cosa serve alla sanità. E poi come un buon padre di famiglia, valutiamo i flussi di cassa e decidiamo di conseguenza. In questo momento né io né Gualtieri ci sentiamo di dire sì o no". / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev