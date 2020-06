(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2020 Continua la riqualificazione delle spiagge romane, ecco le barriere a Castelporziano La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Continua il nostro lavoro per rendere le spiagge di Roma più sicure e decorose. Come vedete dalle immagini, abbiamo realizzato e posizionato alcune nuove barriere in legno per contenere le dune nella spiaggia di Castelporziano. Si tratta di uno degli arenili liberi più grande d’Europa, un’area di spiagge libere molto frequentate dai romani donate ai cittadini nel 1965 dal Presidente della Repubblica." Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev