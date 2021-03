Cop26, l'Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con Women in Green Growth"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 SOTTOTITOLI Ambasciatore Morris: "Parità di genere e sviluppo sostenibile con Women in Green Growth" "Il Regno Unito si pone come un Paese chi mira a mantenere pace e prosperità nel Mondo .L'evento è un perfetto connubio di due valori, parità di genere e sviluppo sostenibile. A novembre ospiteremo Cop26 a Glasgow, se il livello di ambizione per affrontare i cambiamenti climatici sarà alto, lo sarà di certo grazie alle donne di valore che sono intervenute al nostro evento" . Così l’Ambasciatore britannico Jill Morris sul nuovo progetto legato al Cop26. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev