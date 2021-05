Copasir, Arrigoni (Lega): “Anche gli altri componenti devono dare dimissioni”

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “Anche gli altri componenti del Copasir devono dare le dimissioni altrimenti non parteciperemo come Lega all’elezione del prossimo Presidente, chiediamo l’integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede che 5 componenti spettino alla maggioranza e 5 all’opposizione. Questa legge prevede delle criticità, sarebbe stata opportuno rivederla in questi mesi.” Così Paolo Arrigoni, Senatore della Lega dimissionario dal Copasir, uscendo da Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev