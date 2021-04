Copasir, Salvini: “Che si dimettano tutti e si ricominci da capo”

(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Per quanto riguarda il Copasir ho apprezzato le parole del presidente che per mettere fine alle polemiche ha detto azzeriamo tutto. Visto che mi interessa prima di tutto la salute degli italiani e non voglio tenere tutto bloccato per litigi e appetiti, che si dimettano tutti e si ricominci da capo” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all’uscita da Palazzo Chigi dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev