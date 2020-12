(Agenzia Vista) Bormio, 28 dicembre 2020 Coppa di sci di Bormio rinviata per la forte nevicata in Lombardia. Il servizio 28-12-2020 La Coppa di sci di Bormio è stata rinviata: il superG è stato spostato a martedì 29 dicembre a causa di una nevicata e della nebbia, mentre la discesa sulla ‘Stelvio’ si terrà mercoledì 30. Gli interventi dell’assessore allo Sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi in questo servizio di Lombardia Notizie. Courtesy Lombardia Notizie 01_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev