(Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2020 Coppa Italia, Sergio Sylvestre risponde alle critiche: "L'inno? Mi sono bloccato per l'emozione" Sergio Sylvestre (cantante Americano) risponde alle critiche per essersi bloccato durante l’esecuzione dell'inno di Mameli. "Non mi sono bloccato perché avevo dimenticato le parole, ma soltanto perché ero emozionato", ha detto in un video su Instagram l'artista Americano. / Sergio Sylvestre Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev