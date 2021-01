Coprifuoco in Olanda, Rutte: solo con il sostegno del parlamento

Roma, 20 gen. (askanews) - Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato che i Paesi Bassi introdurranno un coprifuoco, per la prima volta da quando è iniziata la pandemia di coronavirus e con l'obiettivo di arginare la diffusione dei contagi di Covid-19. Il premier ha sottolineato che chiederà l'appoggio del Parlamento per introdurre la misura."La più importante misura è che abbiamo l'intenzione di introdurre un coprifuoco. Ciò significa un divieto di stare fuori in certe ore. È una misura pesante. Nessuno vuole un coprifuoco. Nessuno lo applaude. Non io, non il ministro de Jonge, non il governo, nessuno. Ovviamente, non possiamo e non vogliamo compiere un passo così drastico senza l'approvazione del parlamento. Se ci sarà sufficiente sostegno, solo allora adotteremo la decisione finale".Se confermato, il coprifuoco entrerebbe in vigore dalle 20.30 alle 4.30 del mattino e dovrebbe durare fino al 10 febbraio, ha annunciato Rutte in conferenza stampa.