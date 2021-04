Corona ai domiciliari, l'avvocato: "Non è un privilegiato, riconosciuto errore nei suoi confronti"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 "Non è tornato a casa perché è un privilegiato, né perché è famoso né per gentile concessione dei tribunale, ma perché è stato riconosciuto che nei suoi confronti è stato commesso un errore. Ringrazio i magistrati che si sono pronunciati, ringrazio il presidente del tribunale di sorveglianza, ma non finisce qui perché quello che è successo in questi 30 giorni non può essere dimenticato". Così l'avvocato di Fabriizoo Corona in un video sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev