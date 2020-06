"Corona Warn App", la app tedesca per individuare i positivi

Berlino, 16 giu. (askanews) - Sono intervenuti tre ministri tedeschi per presentare l'applicazione mobile "Corona Warn App", che dovrà tracciare in Germania i positivi al Covid-19 e avvertire chi è entrato in contatto con loro. Installarla, come l'italiana Immuni, è facoltativo. "L'applicazione dà dei consigli, non degli ordini, e credo che questo sia molto importante - ha confermato il ministro della Salute in Germania, Jens Spahn - è anche molto importante sottolineare che questa applicazione non è rimedio perfetto, non dà il diritto di fare ciò che uno vuole, ma è uno strumento ulteriore per combattere la pandemia di questo virus"."La sicurezza e la qualità dell'applicazione sono di un livello molto elevato - ha aggiunto il ministro degli Interni, il bavarese Horst Seehofer - e l'applicazione risponde a esigenze elevate di protezione dei dati. Desidero inoltre dire che continueremo a seguirla nelle tappe successive con sviluppatori anche di Apple e Google"."La volontarietà è una delle condizioni essenziali per accettare questa applicazione - conclude la ministra della Giustizia tedesca, Christine Lambrecht - ed è per questo che è importante che sia seguita in ciascuna delle tappe del processo. Si fa in due livelli: prima potete decidere se desiderate utilizzare questa applicazione, che a mio avviso è molto utile, e quindi la scaricate sul vostro telefonino e poi decidete ciò che volete fare con i vostri dati".