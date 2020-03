(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2020 Lo sketch comico di Vincenzo Salemme per ingannare il coronavirus Il comico napoletano Vincenzo Salemme ha lanciato sul suo profilo facebook una campagna di pillole comiche per ingannare il coronavirus. Un modo per passare il tempo dopo la sospensione degli spettacoli che aveva in programma facebook Vincenzo Salemme Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev