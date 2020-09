Coronavirus, 27 milioni di contagi e 900mila le vittime nel mondo

Roma, 10 set. (askanews) - Hanno superato la cifra di 27 milioni i contagi da Covid 19 nel mondo: precisamente sono 27.486.960 i positivi accertati; 894.983 le vittime della pandemia. E' il conteggio ufficiale reso pubblico dal sito dell'Organizzazione mondiale della sanità, aggiornato a mercoledì 9 settembre.Secondo un calcolo alternativo realizzato dall'Afp e pubblicato su Twitter dall'agenzia di stampa francese, in totale, i decessi registrati sono invece 900.052 su 27.711.866 casi. L'America Latina e i Caraibi sono la regione più colpita con 300.340 decessi, davanti all'Europa (219.616), e più della metà dei decessi globali per Covid-19 sono stati registrati in quattro paesi: Stati Uniti (190.478 ), Brasile (127.464), India (73.890) e Messico (68.484).