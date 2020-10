Coronavirus, 5.724 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 29 decessi

Milano, 10 ott. (askanews) - Il Covid 19 continua a diffondersi con un nuovo picco in Italia. Oggi si contano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un triste totale di 349.494.Gli attualmente positivi sono in totale 74.829. Di questi, 70.103 si trovano in isolamento domiciliare, 4.336 sono ricoverati con sintomi e 390 sono in terapia intensiva.I tamponi effettuati sono 133.084, 3.500 in più rispetto al 9 ottobre. Oggi sono 29 i morti contro i 28 di ieri e sono 36.140 dall'inizio dell'epidemia.Salgono di 250 pazienti i ricoveri (4.336 totali) con 3 in più in terapia intensiva (sono 390 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Preoccupano i focolai nelle Rsa. E sono 1.140 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%: dato in preoccupante crescita rispetto alle settimane precedenti. In leggera diminuzione i casi in Campania, a fronte però di un minor numero di tamponi: 664 positivi su 9.031 tamponiOggi riunione dei capi delegazione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per fare il punto sulle nuove misure per contenere l'emergenza Covid-19 in vista dell'adozione del nuovo Dpcm.