(Agenzia Vista) New York, 05 ottobre 2020 Coronavirus, 9 quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì Torna il lockdown in 9 quartieri di New York da mercoledì, lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio: "Mi addolora proporre ancora una volta questo approccio. Ma in alcune parti della nostra città, a Brooklyn e nel Queens, stiamo avendo problemi straordinari. Qualcosa che non vediamo dalla scorsa primavera". Scuole e attività non essenziali verranno chiuse, così come i ristoranti che fanno servizio al tavolo. Sarà consentito solo l’asporto. I quartieri sono Edgemere, Borough Park, Gravesend, Midwood, Bensonhurst/Mapleton, Flatlands, Gerritsen Beach, Kew Gardens e Pomonok, tutti situati tra Broolkyn e la zona del Queens. Twitter Bill de Blasio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev