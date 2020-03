(Agenzia Vista) Belgrado, 19 marzo 2020 Coronavirus, a Belgrado applausi dai balconi per i medici e gli infermieri L'iniziativa partita dall'Italia per ringraziare medici e infermieri che stanno lavorando per fronteggiare l'emergenza del coronavirus è arrivata anche a Belgrado, dove ieri sera è risuonato l'applauso di incoraggiamento dei cittadini dalle finestre dei palazzi. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev