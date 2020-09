Coronavirus, a Melbourne protesta in piazza contro le restrizioni

Melbourne, 5 set. (askanews) - Arresti e multe a Melbourne, in Australia, per una manifestazione organizzata per protestare contro le restrizioni imposte dal governo. In Australia sono stati registrati oggimeno di 100 nuovi casi di coronavirus, per la prima volta in duemesi, il che fa sperare in un rientro duraturo della secondaondata epidemica che si è concentrata nella regione di Melbourne.Lo stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, haregistrato solo 73 nuovi casi, mentre al culmine della crisi, afine luglio in 24 ore sono comparsi oltre 700 nuovi contagi.Sono state imposte restrizioni ai residenti della città perdiverse settimane, tra cui un coprifuoco notturno e la chiusuradi tutte le attività commerciali non essenziali fino al 13settembre.Nella protesta sono state arrestate 17 persone ed elevate multe a 160 dimostranti.