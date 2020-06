Coronavirus, a Pechino 400mila test al giorno: paura del ritorno

Roma, 18 giu. (askanews) - Continuano senza sosta i test sui cittadini di Pechino, mentre cresce il timore di una seconda ondata di infezioni da Covid in Cina in seguito all'aumento del numero dei casi. Tutti in fila, anche per ore, per sottoporsi al test: oltre 400mila campioni al giorno.La nuova presenza di positivi ha bloccato il ritorno alla normalità nella capitale cinese, riaccendendo i timori per l'economia. Le autorità hanno messo in "quarantena" interi quartieri residenziali, imposto un parziale lockdown con divieto di spostamenti e consigliato alle aziende di lasciare lavorare i dipendenti in smart working.Nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato 28 nuovi casi di contagio: di questi, 21 sono stati rilevati nella capitale, Pechino.