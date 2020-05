Coronavirus, a Wuhan test di massa su tutta la popolazione

Roma, 13 mag. (askanews) - Si balla, rigorosamente in mascherina, a Wuhan, sulle rive del fiume Yangtze; scene di vita "quasi" normale mentre la città cinese dove per la prima volta è emerso il nuovo coronavirus a gennaio 2020, inizia a temere che si stia sviluppando un nuovo focolaio d'infezione. Le autorità hanno deciso quindi di effettuare un test anti-Covid-19 su circa 14 milioni di persone, tra residenti e popolazione mobile.Uno screening di massa per correre ai ripari, nel caso, nel minor tempo possibile. Secondo i media cinesi la campagna diagnostica durerà circa dieci giorni in ognuno dei 13 distretti, con più di un milione di test quotidiani.Negli ultimi giorni a Wuhan si sono registrati sei nuovi casi dicontagio, dopo che dal 3 aprile non se ne erano registrati.In città lo stretto lockdown era durato 11 settimane, le prime riaperture con un lento ritorno alla normalità risalgono all'8 aprile.