(Agenzia Vista) Ginevra, 28 settembre 2020 Coronavirus, l'allarme dell'Oms Probabili due milioni di morti se non agiamo "Probabili due milioni di morti se non agiamo". Lo ha detto Mike Ryan durante la consueta conferenza stampa dell'Oms sull'emergenza Coronavirus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev