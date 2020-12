(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Coronavirus, Arcuri: "Curva contagi resta congelata" "Si conferma la tendenza in calo, la curva dei contagi resta congelata. Il tasso di positività è al 7,9%, non era così basso da 60 giorni". Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa. 02_01 Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev