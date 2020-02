(Agenzia Vista) Emilia-Romagna, 26 febbraio 2020 Coronavirus, Assessore Venturi: "Salgono a 47 i casi in Emilia-Romagna" "Avrei voluto avere notizie più positive. Ieri mi ero ‘ringalluzzito’ per la diminuzione degli incrementi dei casi. Invece, stanotte, c'è stato un forte recupero rispetto ai tamponi in giacenza da analizzare. Di questi pazienti, 28 si trovano a Piacenza, 8 a Modena, 8 a Parma e 3 a Rimini. Al momento tre sono in terapia intensiva, molti sono al loro domicilio. Sono una ventina di casi in più rispetto a ieri”. Così l'assessore alle Politiche della Salute in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Fonte:Facebook/Regione Emilia-Romagna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev