(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2020 Coronavirus, Barbagallo attivare investimenti per le infrastrutture Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo per fare il punto in vista del decreto economico che verrà varato per affrontare la crisi legata al Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev