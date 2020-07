Coronavirus, Bolsonaro annuncia: negativo a nuovo test

Brasilia, 25 lug. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato oggi di essere risultato negativo a un nuovo test per il Covid-19, senza precisare quando è stato eseguito. "RT-PCR per Sars-Cov 2: negativo. Buongiorno a tutti", ha scritto su Twitter, pubblicando una foto che lo ritrae con il pollice alzato.Il leader brasiliano, 65 anni, era risultato positivo per la prima volta lo scorso 7 luglio, e da allora aveva fatto altri test, risultando sempre positivo.Il Brasile è il secondo Paese più colpito dalla pandemia, dopo gli Stati Uniti, con oltre 2,3 milioni di casi e più di 85.000 morti.