Coronavirus, Boris Johnson annuncia nuove misure: "Chi ha sintomi stia a casa" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 12 marzo 2020 Coronavirus, Boris Johnson annuncia nuove misure: "Chi ha sintomi stia a casa" "Oggi andiamo avanti col nostro piano. Da domani chi ha sintomi di coronavirus anche se lievi, che sia una nuova tosse continua o febbre alta, stia a casa per almeno 7 giorni per proteggere gli altri e rallentare il contagio della malattia. Consigliamo a tutti gli over 70enni con problemi di salute di non uscire e di evitare gite scolastiche internazionali. Stiamo valutando di bandire i maggiori eventi pubblici, comprese le manifestazioni sportive". Così il premier britannico, Boris Johnson, parlando in conferenza stampa dell'epidemia di coronavirus. Fonte: Facebook/Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev