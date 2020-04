Coronavirus, Boris Johnson ha ancora sintomi. Resta in isolamento

Londra, 3 apr. (askanews) - Il premier britannico Boris Johnson resterà in autoisolamento più a lungo perché ha ancora i sintomi del contagio da coronavirus. Doveva essere il suo ultimo giorno di quarantena, dopo essere risultato positivo al test la scorsa settimana, ma Johnson ha ancora la febbre e resterà a casa.In un messaggio su Twitter si è rivolto ai britannici con unappello:"Nel mio caso, anche se mi sento meglio e ho fatto i miei settegiorni di isolamento, ahimè, ho ancora uno dei sintomi minori...la febbre, quindi, secondo il protocollo, devo continuare il mioautoisolamento fino a quando quel sintomo non scompare"."Io capisco che in molti inizieranno a pensare che tutto questova avanti da un bel po' di tempo e che preferirebbero andare ingiro... soprattutto se hanno bambini in famiglia,tutti possono dare un po' di testa e ci può essere la tentazionedi uscire e iniziare a infrangere le regole. Ma io vi esorto anon farlo, per favore, continuate a seguire le regole".