(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2020 Coronavirus, Borrelli 133 decessi in piu' rispetto a ieri Il bollettino medico della Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. "Rispetto a ieri si registrano 133 decessi in più" ha affermato il commissario Angelo Borrelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev