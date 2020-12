(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Coronavirus, Brusaferro: "Forte circolazione in tutti i paesi europei" "A livello europeo la situazione epidemica vede una forte circolazione del virus. In tutti i Paesi ci sono zone in cui circola di più che in altre". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza settimanale sull'andamento epidemiologico. 00_57 Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev