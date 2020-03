(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Brusaferro (ISS):”Lavarsi le mani e pulire superfici per fermare il virus” ”Lavarsi le mani e pulire superfici per fermare il virus”queste le parole del Presidente dell’Istituto Superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa per l’aggiornamento sui contagi da coronavirus presso la Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev