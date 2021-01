(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Nuove varianti si affrontano insieme con Ue" "Le nuovi varianti si affrontano insieme in Ue con una prospettiva sovranazionale e in raccordo con tutti gli Stati, questo a tutti i livelli iniziando da quello scientifico". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo intervento alla presentazione del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev