(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Vediamo crescite diversificate per regioni" Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa alla Protezione civile per fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Non ci esprimiamo sullo stato della curva, stiamo vedendo delle crescite con differenze tra regioni , a livello nazionale il numero di decessi e contagiati oggi è il più alto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev