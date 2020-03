Coronavirus, Centeno (Presidente Eurogruppo): "Nostre economie come in tempi di guerra" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2020 Coronavirus, Centeno (Presidente Eurogruppo): "Nostre economie come in tempi di guerra" "L'Eurogruppo di oggi sarà dedicato alle nostre risposte sulle ricadute economiche all'emergenza del coronavirus."La flessibilità c'è e sarà pienamente usata. Daremo una risposta forte ma sappiamo tutti che il virus non ha ancora raggiunto il suo picco. Non dobbiamo prenderci in giro, questi sono i primi passi temporanei di una lunga lotta. Il contenimento forzato sta portando le nostre economie come ai tempi di guerra". Così il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in video messaggio prima della riunione in videoconferenza dei ministri dell'Economia e delle Finanze. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev