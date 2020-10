(Agenzia Vista) Torino, 30 ottobre 2020 Coronavirus, Cirio: "In Piemonte al via screening Rsa con test rapidi" "I test rapidi sono tamponi naso-faringei del tipo che si autoprocessa, e a occuparsene sarà il personale di ciascun ente. In 15 minuti consentono di avere il risultato, che è certo nel caso di esito negativo mentre richiede un tampone molecolare di verifica se l'esito è positivo. Questa attività di controllo preventivo si aggiunge e non sostituisce quella in carico alle aziende sanitarie, che prosegue normalmente, perché ci interessa tutelare le strutture che ospitano le persone più fragili." 03_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev