(Agenzia Vista) Torino, 27 febbraio 2020 Coronavirus, Cirio: "pronti ad accogliere anziani di Asti in quarantena ad Alassio" "Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere gli anziani che in questo momento si trovano in quarantena in un hotel di Alassio. Lavoriamo in stretto contatto con la Liguria per trovare a queste persone la soluzione più idonea. Trattandosi di persone anziane prima di tutto bisogna verificare la possibilità di un trasferimento in sicurezza. Se ciò si potrà fare abbiamo già individuato alcune possibilità. Dovrà trattarsi di una struttura che sappia garantire la sicurezza di queste persone, che vista l'età sono più a rischio, anche sotto il profilo sanitario. Quindi non potrà essere evidentemente un albergo, ma potrebbe essere un presidio militare ospedaliero". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al termine dell'incontro con i prefetti di Torino e Asti, il sindaco e il questore di Torino, il sindaco e il presidente della Provincia di Asti e il coordinatore generale dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev