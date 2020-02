Coronavirus, Conte a Storie italiane: “Serve protocollo unico per tutte le regioni"

Di Francesco Fredella

Conte rompe il silenzio e sceglie Storie italiane, su Rai1, per fare il punto in diretta sul Coronavirus. Il presidente del Consiglio, in collegamento dalla sede della Protezione civile, dice: “Fino ad ora c'e' stato un ottimo coordinamento con i presidenti delle Regioni, soprattutto le piu' interessate. Ma proporremo a tutte le Regioni un protocollo condiviso, non possiamo permetterci che si vada in ordine sparso. Ce la faremo, ma lavorando tutti insieme per il medesimo obiettivo, che e' la salute dei cittadini.

"Noi non abbiamo frontiere regionali, dobbiamo evitare elementi di confusione nei cittadini”, prosegue Conte nella trasmissione di Eleonora Daniele.