(Agenzia Vista) Bari, 02 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Basta distrazione perché curva sfugga a controllo" "In questo momento l'Italia per i grandi sacrifici fatti è in una condizione migliore rispetto agli altri Paesi ma dobbiamo tenere alta l'attenzione. Basta una distrazione protratta per un breve periodo di tempo perché la curva epidemiologica sfugga al controllo. Sarebbe una cosa terribile che non ci possiamo permettere anche in virtù dei sacrifici fatti ". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Bari all'inaugurazione della Fiera del Levante. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev