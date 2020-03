(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 Coronavirus, Conte cita Manzoni: "Del senno di poi sono piene le fosse" "In questi giorni molti hanno riletto ed evocato, anche pubblicamente, le pagine sulla peste scritte da Manzoni nei Promessi sposi: proprio in quest'opera viene ricordato un antico proverbio, ancora oggi fortemente in auge, per cui "del senno del poi son piene le fosse" Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera durante l'informativa sull'emergenza coronavirus. Fonte: Camera Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev