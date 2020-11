Coronavirus, Conte: "Costretti a nuove misure modulate su criticita territori"

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 Nell'Aula della Camera dei deputati le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19: "Sebbene effetti dell'ultimo dpcm saranno positivi, in questo momento non ci sono evidenze scientifiche che permettono di diagnosticare l'impatto di queste misure, per cui alla luce dell'ultimo report siamo costretti a intervenire con ulteriori misure e attuare una più stringente strategia contenitiva e mitigativa del contagio". Durata 01_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev