(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Decreto #iorestoacasa, misure stringenti per Italia zona protetta" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Non ci sarà più una zona rossa, un'Italia uno e un'Italia due, ma ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev