(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Coronavirus, Conte: "In area arancione, criticità medio-alta, come per Puglia e Sicilia" "Nell'area arancione criticità medio-alta, ci sono Puglia e Sicilia". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. 01_05 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev