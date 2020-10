Coronavirus, Conte: misure per evitare chiusure generalizzate

Milano, 21 ott. (askanews) - Le nuove misure consentono "al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale" ed evitare "di pervenire all arresto dell attività produttiva e lavorativa, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per l'informativa sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19."La strategia per contrastare questa seconda ondata di contagio non può essere la stessa della primavera scorsa", ha aggiunto.