(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Coronavirus, Conte: "Morti ferita aperta, in Italia popolazione molto anziana" "I morti sono e resteranno una ferita aperta per tutti gli anni a venire, lo sono già adesso. Anche la Francia ha superato i 60mila decessi, il Regno Unito... ma non siamo alle classifiche. L'alta mortalità in Italia dipende da tanti fattori, abbiamo una soglia anagrafica molto alta e i nostri anziani hanno tante morbilità, quindi la morte colpisce di più. Dipende poi anche dalle abitudini di vita, in Italia gli anziani li teniamo vicini a noi, in altre culture è differente. Dipende da una serie di fattori, con gli scienziati stiamo cercando di dare delle risposte, dopodiché la politica dismette il suo ruolo e si affida alla scienza". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa.01_27 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev