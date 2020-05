Coronavirus, Conte: "Non è ancora tempo dei party e della movida"

Roma, 20 mag. (askanews) -Non è ancora tempo di movida, occorre responsabilità e rispetto delle regole. Lo dice il premier Giuseppe Conte, lasciando il Senato, e fermandosi a parlare con una signora che lo ha ringraziato per quello che ha fatto in questo tempo e per le scelte prese durante l'emergenza Covid."Grazie a tutti gli italiani per quello che stanno facendo. Io non ho tenuto a bada, tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità, ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo, ma non è finita, chiariamolo, non è ancora il tempo dei party e delle movide"."Abbiamo fatto saltare le autocertificazioni" perché "le limitazioni dovevano essere strettamente necessarie: adesso che c'è una curva sotto controllo, saltano le autocertificazioni, ma nessuno pensi che siano saltate tutte le regole di precauzione, sennò la curva risale. Mi raccomando: non è ancora il tempo dei party e degli assembramenti", ha aggiunto.